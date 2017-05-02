“كتائب القسام” ترسل تحذيرًا “شديد اللهجة” لإسرائيل

المصدر: غزة - إرم نيوز

أمهلت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس“، إسرائيل 24 ساعة للاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وقال “أبوعبيدة”، الناطق باسم كتائب القسام في كلمة مسجلة أذاعتها قناة “الأقصى” الفضائية التابعة لحركة حماس:” نحذر العدو من تجاهل مطالب الأسرى العادلة المشروعة”.

وأضاف:” نقولها بوضوح إننا نمهل قيادة العدو 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى، وإلا فإن كتائب القسام قررت بأن تدفّع العدوّ ثمن كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالبهم”.

وأردف: ” في حال عدم استجابة العدو، فإننا سنقوم بتحديث القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، بزيادة 30 أسيراً على القوائم مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن تلبية مطالب الأسرى المشروعة والعادلة والإنسانية”.

وتقول كتائب القسام إنها تحتجز 4 إسرائيليين، في قطاع غزة، لكنها لم تقدم دليلا على كونهم أحياء.

ومن جانب آخر، دعا “أبوعبيدة”، سكان الضفة الغربية إلى الخروج للتظاهر غدا الأربعاء، في الضفة الغربية، نصرة للأسرى المضربين في المعتقلات الإسرائيلية، بحسب تعبيره.

وقال : ” نهيب بجماهير شعبنا الأبي في الضفة المحتلة إلى الاستنفار وحشد كل الجهود والنفير في يوم الغضب نصرة للأسرى الأحرار غداً الأربعاء في رام الله وفي كل ميادين الضفة الباسلة”.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 أبريل الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.