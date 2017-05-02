منتدى الإعلام العربي يثير من جديد الصراع بين الصحافة التقليدية والإلكترونية (فيديو إرم)

المصدر: إرم نيوز - دبي

يناقش الإعلاميون العرب على مدى يومين واقع بلدانهم في إطار تتنازعه المهنية والإكراهات السياسية، لكن الجسم الإعلامي ذاته بات يعيش صراع المد الرقمي في مواجهة الإعلام التقليدي خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي.

وباتت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية أكثر قربًا وإتاحة من غيرها في إعلان لا يزال مؤجلاً لنهاية عصر الإعلام التقليدي.

ويرى مراقبون للساحة الإعلامية أن الصراع بين الإعلام الرقمي والتقليدي يذكر بتراجع الإقبال على الصحافة المطبوعة قبل 10 سنوات مما يمثل جرس إنذار للقنوات الفضائية والإذاعات التي بدأت تجنح للتفاهم مع العالم الرقمي.