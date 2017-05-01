إسرائيل ترفض الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلنت إسرائيل، عن رفضها الوثيقة السياسية الجديدة، التي ستعلنها حركة “حماس”، في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن ” حماس تحاول مخادعة العالم وتضليله ولكنها لن تفلح في ذلك”. وأضاف” قادة حماس يدعون يوميا إلى إبادة جميع اليهود وإلى تدمير إسرائيل، إنهم يحفرون الأنفاق الإرهابية وأطلقوا آلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين”.

وتابعت الحكومة الإسرائيلية”المدارس والمساجد التي تديرها حماس تعلم الأطفال بأن اليهود هم قردة وخنازير، هذه هي حماس الحقيقية”.

ومن المنتظر أن تُعلن حركة “حماس”، مساء اليوم الإثنين، عن وثيقتها السياسية الجديدة، التي تسعى من خلالها إلى الحصول على القبول الإقليمي والدولي، وإبعاد سمة “الإرهاب” عنها، بحسب مراقبين.

وسيعقد رئيس المكتب السياسي، للحركة، خالد مشعل، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم في العاصمة القطرية، الدوحة للإعلان عن الوثيقة.

وبحسب المراقبين، فإن حماس تهدف من خلال الوثيقة التي تحمل اسم ” وثيقة المبادئ والسياسات العامة”، إلى “استدراك” بعض “البنود”، التي وردت في ميثاقها الأول الصادر عام 1988، غداة تأسيسها، والذي يشير بوضوح إلى أن الحركة، هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، ولا يفرق بين عموم اليهود كأتباع “دين سماوي”، وبين اليهود المحتلين لفلسطين.