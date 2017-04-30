مقتل متشدد وآخر يفجر نفسه في “سيدي بوزيد” التونسية (صورة وفيديو)

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

قتلت قوات من الجيش التونسي، متشددًا إسلاميًا واعتقلت 4 آخرين خلال اشتباكات اندلعت اليوم الأحد في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن “اشتباكات اندلعت بين الجيش التونسي ومتشددين إسلاميين، اليوم الأحد، في أحد منازل حي أولاد شلبي بمدينة سيدي بوزيد، حيث تم القبض على 4 عناصر وقتل آخر”.

وأضافت المصادر أنه “وخلال محاصرة المنزل فجر أحد المتشددين نفسه”، مشيرة إلى أن “العملية وأعمال التمشيط ما تزال جارية”.

ويتابع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، العملية في ثكنة الحرس الوطني ببئر بورقيبة.

وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه مسلحو تنظيم داعش على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، والذي صدته قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتشددين.