نائب لبناني يكشف عن التوصل لاتفاق على “النسبية” بقانون الانتخاب

المصدر: بيروت - إرم نيوز

كشف عباس هاشم عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النيابية أن الفرقاء اللبنانيين اتفقوا على “مبدأ النسبية” كنتيجة للتقدم الحاصل في النقاش حول قانون الانتخاب اللبناني.

وقال في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، إن “الرئيس ميشال عون سيوقع على عقد استثنائي للمجلس النيابي لتشريع قانون انتخابي في حال لم يتم التوصل إلى قانون قبل ذلك”.

وأضاف أن الاتفاق واضح في القانونين قيد البحث وهما التأهيلي والمبني على النسبية الكاملة، وأن “مهلة الخامس عشر من الشهر الحالي هي لحض الفرقاء على الاتفاق على قانون وليست مهلة إسقاط”.

وأكمل هاشم قائلاً: “أتت هذه الحكومة، وقانون الانتخاب لم يكن يحظى باكتراث عدد كبير من الكتل، واليوم مع الرئيس ميشال عون أصبح أولوية”.

ولفت إلى أن أولوية “التيار الوطني الحر” تكمن في اعتماد النسبية الكاملة في القانون الانتخابي الجديد رغم إدراكه لخسارته عدداً من الأصوات، معتبراً أن “كل القوانين التي انبثقت من الطائف إلى اليوم هي غير دستورية وغير قانونية”.