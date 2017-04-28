بالصور.. اجتماع عسكري مغربي روسي في موسكو

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

نشر الجيش المغربي، اليوم الجمعة ، صورًا قال إنها لاجتماع بين مسؤولين عسكريين من المغرب ونظرائهم في روسيا بالعاصمة موسكو.

ويظهر في الصور التي نشرها الجيش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كل من المفتش العام للقوات المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف.

وأوردت الصفحة المتخصصة في أخبار الجيش المغربي، أن الجنرال الوراق يرأس وفدًا عسكريًا رفيع المستوى من المغرب، لإجراء مباحثات مع المسؤولين العسكريين الروس حول آفاق التعاون بين البلدين، على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لروسيا، وستستغرق المهمة يومين على أقل تقدير.

ويأتي هذا الاجتماع في ظروف حساسة بالنظر إلى توتر العلاقات بين المغرب وجيرانه، خصوصًا الجزائر والتي بدأت بالتصاعد منذ مشكلة الكركات، وحاليًا مع أزمة اللاجئين السوريين، إضافة إلى كل الأخبار المتداولة حول تسلح البلدين.