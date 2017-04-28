بالفيديو.. تعرض رئيس الوزراء الأردني لموقف محرج بسبب شكوى مواطن

المصدر: عمّان– إرم نيوز

تعرض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي لموقف محرج ظهر اليوم الجمعة، بعدما اعترضه أحد المواطنين وهو خارج من صلاة الجمعة، برفع الصوت عليه، وهو يشكو من الحالة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الحالة متردية، وأن الجوع يهدد الجميع.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون أردنيون، رئيس الوزراء الأردني أثناء خروجه من صلاة الجمعة من مسجد في محافظة إربد شمال الأردن، وهو يستمع للمواطن الذي يرثي الأوضاع الاقتصادية المتردية التي وصل لها الأردنيون.

وقال المواطن للملقي باللهجة المحلية، “لو ترخصوا الأسعار بس دولتك.. الناس جاعت قتلها الجوع.. والله عالساعة 3 الصبح النسوان بتدور في الحاويات قبل الزلم (النساء تبحث في أماكن القمامة قبل الرجال).

وأضاف المواطن “والله لو ترخصوا الأسعار أحسنلك من حجة عند الله”، فيما تصاعدت أصوات مواطنين تجمهروا حول رئيس الوزراء قائلين “رمضان جايْ… الناس جاعت”.

وأظهر الملقي أدبًا جمًّا في الاستماع لحديث المواطن دون أن يغادر المكان قبل أن يتم حديثه، فيما ردد: “توكّل على الله”.