الحكومة العراقية تمنع شحن البضائع جوًا بشكل مباشر إلى إقليم كردستان

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قررت الحكومة الاتحادية العراقية منع شحن البضائع إلى إقليم كردستان جوًا وبشكل مباشر، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في بداية شهر مايو/ آيارالمقبل.

من جهتها، اعتبرت الجهات المختصة في مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، أن القرار يهدف إلى إلحاق الضرر بالإقليم ولا علاقة لها بتنظيم أمور الطيران المدني.

وقالت مديرة مطار أربيل تلار فائق في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام عراقية، “إن السلطات الاتحادية اشترطت تفتيش كل شحنة في مطار بغداد أولًا حيث يتم منع رحلات شحن البضائع إلى مطارات إقليم كردستان بشكل مباشر” .

وأضافت: “القرار سياسي، هدفه إلحاق الضرر باقتصاد إقليم كردستان، لأن الشركات لن تقوم بإنزال الشحنات في مطار بغداد ثم التوجه بها إلى مطارات إقليم كردستان، إذ إن العملية ستكون مكلفة ماديًا، وهناك بعض الشحنات لن تتحمل إبقاءها لساعات طويلة بانتظار الفحص”.

وأوضحت أن هذا القرار “مثله مثل القرارات السابقة، التي تصدرها الحكومة العراقية، والتي لا علاقة لها بتنظيم أمور الطيران المدني، فالقرار سياسي، من شأنه إلحاق الضرر باقتصاد كردستان، إذ إنه وضع لتعجيز شركات الطيران وبقية الشركات الراغبة في نقل البضائع إلى الإقليم”.

وتوقعت مديرة مطار أربيل أن يؤدي قرار وزارة النقل العراقية إلى توقف الشركات عن تسيير رحلات الشحن. يذكر أن شركات قطرية وتركية وإماراتية توفر تلك الخدمة حاليًا. ويوجد في إقليم كردستان مطاران هما مطار أربيل والسليمانية.