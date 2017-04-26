رجال دين أمريكيون يخضعون لتدريبات على محاربة التطرف في الجزائر

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

أعلنت السلطات الجزائرية عن شروعها في استصدار تأشيرات الدخول لفوج أمريكي، يتشكل من 5 رجال دين، بينهم رجل دين شيعي، بموجب اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن إخضاع رجال الدين لتكوينات عميقة بنية محاربة التطرف وإشاعة ثقافة السلام والتسامح وحوار الحضارات والتعايش بين الأديان.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده مستعدة لتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب والعنف المسلح مع جيرانها وشركائها الإقليميين والدوليين، معتبرا أن هذه التجربة أضحت محل إشادة دولية بعدما تمكنت الجزائر من الخروج من مرحلة الإرهاب، التي حصدت مئات آلاف القتلى والمصابين وملايين الدولارات من الخسائر المادية الناجمة عن تخريب ممتلكات الأفراد والدولة.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، في ندوة حكومية حول “حرية المعتقد بالجزائر”، أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على قطاع الإمامة وتنقيح برامج التربية الإسلامية، قد نجحت في إجهاض خلايا متشددة في المهد ومنعت عشرات الشبان من الالتحاق بصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في جبهات القتال بسوريا والعراق وحتى ليبيا.

ولفت عيسى إلى أن الدورة التدريبية الأولى لرجال الدين، الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية، ستنطلق في بداية شهر يونيو/حزيران القادم على أساس أنها دورات قصيرة المدى، ثم يجري توسيع العملية إلى تدريب رجال دين روس وصينيين، بينما يستمر التعاون الجزائري الفرنسي في هذا الإطار بتكوين أئمة جزائريين و50 إمامًا فرنسيًا ليصل المجموع هذا العام إلى 170 إمامًا يمارسون مهامهم بمسجد باريس الكبير وبقية المساجد المنتشرة عبر التراب الفرنسي.

وتم الإعلان عن تشكيل خلايا مسجدية تراقب سلوك المصليين لتكون مهمتها الإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن وعائلاتهم، ضمن مخطط حكومي واسع يستهدف مواجهة التطرف من المساجد.