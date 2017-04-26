من “الشاب مامي” إلى مرشحين “ملائكة”.. طرائف غير مسبوقة بالدعاية الانتخابية في الجزائر

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

شهدت الحملة الدعائية في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، المقرر إجراؤها في 4 آيار/مايو المقبل، طرائف غير مسبوقة بداية من “مرشحين ملائكة”، وصولًا إلى أغاني “الشاب مامي”، وبينهما طلب مساعدة للزواج.

وانطلقت الحملة رسميًا الأحد الموافق 9 نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة نحو 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبًا سياسيًا وعشرات القوائم المستقلة في الجزائر. حيث يتنافس المرشحون على 462 مقعدًا بالمجلس الشعبي الوطني “الغرفة الأولى للبرلمان”.

واستعان حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” في ثالث أيام الحملة، بشباب عاطلين عن العمل لحمل لافتات دعائية له على ظهورهم بالعاصمة، بهدف إقناع المواطنين بالتصويت لصالحه.

وعبرت وسائل إعلام محلية، عن دهشتها إزاء الواقعة التي وصفوها بحادثة “استغلال”.

كما نظم أحد المرشحين بمحافظة المسيلة، تجمعًا شعبيًا داخل مقهى، وقام بمغازلة الحاضرين بشتى الطرق من أجل كسب أصواتهم، ودعاهم إلى الوقوف بجانبه من أجل تلبية كل مطالبهم. لكن الأمر الذي أضحك الجميع في هذا التجمع، هو تأكيده بأنّ ما تناولوه من مشروبات داخل المقهى مدفوع سلفًا.

وتعرض مرشح في حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، خلال تجمع انتخابي بمحافظة تيارت، لوعكة صحية وفقدان للوعي، وعندما سقط أفلت من يده هاتفان جوالان، وبعد إفاقته لم يجدهما في حادثة سرقة غريبة، كما نقلت وسائل إعلام محلية.

مرشحون ملائكة

ومن أغرب تصريحات السياسيين، ما قاله رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة، في تجمع شعبي الاثنين قبل الماضي، بأنّ “قوائم حزبه تضم مرشحين ملائكة”.

ورأى أنّ الرقم 19، الذي يرمز به لقوائمه بعد إجراء القرعة، تشير إليه آية في القرآن الكريم هي “عليها تسعة عشر…”، وعلّق بونجمة على الرقم قائلاً “القرعة هي التي أفرزت ذلك وليس عاملًا بشريًا”.

وفي بداية الأسبوع الثاني للحملة، قام مواطن بمحافظة سطيف، بتحطيم لوحات ولافتات الدعاية، مدعيًا أنّ المكان الذي نصبت فيه ملكية خاصة به. كما أقدم مجهولون في سابع أيام الحملة الانتخابية بمحافظة البويرة، على تشويه وتحطيم لوحات المرشحين وإلقائها في القمامة.

وألغى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية تجمعه بمدينة عين الدفلى، بعد أن وجد القاعة المخصصة لاستضافة نشاطه فارغة، ما أدّى إلى امتعاضه وحرجه.

نوم وغناء وزواج

وخلال إلقاء الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، كلمة في تجمع شعبي لها بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة في قسنطينة، غطّ شاب في نوم عميق إلى درجة الشخير، وهو ما جعل أحد مناصري الحزب يشعر بالحرج فتدخل لتنبيه الشاب، لأن شخيره غلب صراخ رئيسة الحزب.

ولجأ منظمو التجمع الشعبي لرئيس “تجمع أمل الجزائر” عمار غول، بقاعة سينما بالمسيلة، إلى بث الأغاني الحماسية لبعض الفنانين وبينهم “رابح درياسة”، و”الشاب مامي”، وذلك بسبب تأخر رئيس الحزب عن التجمع لأسباب مجهولة.

ومن الطرائف، التي شهدتها الحملة الانتخابية، إقدام شاب عشية انطلاق الحملة، بتعليق ملصق على اللافتات المخصصة للمرشحين يطلب مساعدته على الزواج، مع تدوين رقم هاتفه وعنون ذلك بـ”زوّجوني..هذا رقم هاتفي”.

وعود أكبر من أصحابها

ومن بين الطرائف التي رصدت خلال الحملة الانتخابية، أطلق مرشحون على مدار الأسبوعين الأولين، وعودًا كبيرة لمغازلة المواطنين في حال التصويت لهم، غير مبالين بالأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.

ولم يجد مرشح مستقل بمحافظة تيزي وزو، خلال تجمع في أول أيام الحملة، من طريقة لاستمالة المواطنين إلا بوعدهم ببناء ملعب عالمي، لكنه نسي أنّ الأمر من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة.

ولتكسب أصوات سكان منطقة القبائل، وعدت رئيسة “حزب العمال” لويزة حنون في تجمع الخميس الماضي بمحافظة بومرداس، بتعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل المحافظات، علماً أن الأمر شرعت الحكومة فيه بالفعل منذ سنوات.

اختطاف ومقتل مرشح

وإلى جانب الطرائف، شهدت الانتخابات كذلك حادثًا مؤلمًا، بعد أن أعلنت الجهات الأمنية بمحافظة بجاية قبل أيام، العثور على جثة مرشح عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

واختفى المرشح نهاية آذار/مارس الماضي، في ظروف غامضة وتواصلت عمليات البحث عنه طيلة هذه المدة.

ونفت الشرطة أن تكون وفاة المرشح واسمه سعيد جودر، ذات بعد سياسي وإنما بجريمة جنائية لم تكشف تفاصيلها بعد.