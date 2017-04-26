الاستخبارات الفرنسية تتهم نظام الأسد بهجوم “خان شيخون”‎ الكيميائي

المصدر: باريس – إرم نيوز

خلص تقرير للمخابرات الفرنسية، إلى أن قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، نفذت هجومًا بغاز السارين على بلدة “خان شيخون” في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، بناء على أوامر الأسد أو حاشيته المقربة.

وقال التقرير، الذي رفعت عنه صفة السرية وجاء في ست صفحات، إن “المخابرات الفرنسية استطاعت الوصول إلى هذه النتيجة، استنادًا إلى عينات حصلت عليها من موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا”.

وأسفر الهجوم على بلدة “خان شيخون” عن مقتل العشرات، ودفع الولايات المتحدة لشن ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية، وذلك في أول هجوم أمريكي مباشر على الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم الأربعاء، إن “عينات حصلت عليها المخابرات الفرنسية، تثبت استخدام قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد بدون شك، لغاز السارين في الهجوم الذي وقع في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، على بلدة “خان شيخون” في شمال سوريا”.

واضاف إيرو للصحافيين “نعرف من مصدر موثوق أن عملية تصنيع العينات التي أخذت من “خان شيخون”، تضاهي تلك المستخدمة في معامل سورية”.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن “هذه الطريقة هي بصمة النظام وهو ما يمكننا من تحديد المسؤول عن الهجوم، نعرف لأننا احتفظنا بعينات من هجمات سابقة واستطعنا استخدامها للمقارنة”.