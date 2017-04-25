ترامب: مصير الأسد لا يشكل عائقًا أمام إنهاء الصراع في سوريا

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسفراء في مجلس الأمن الدولي أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا يشكل “عقبة” أمام إنهاء النزاع، بحسب ما نقل ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء.

وترامب الذي كان قد وصف الأسد بأنه “جزار”، قال خلال مأدبة غداء الاثنين في البيت الأبيض مع 15 سفيرا في مجلس الأمن، إنه يعود للشعب السوري تقرير مصير الرئيس السوري، بحسب ما أكد ممثل روسيا بيتر ايليتشيف.

وأوضح ايليتشيف “قال ترامب إن مصير الأسد ليس عقبة”.

وأضاف أنه بالنسبة إلى دونالد ترامب فإن “بقاء الأسد أو رحيله ليس مهما. المهم هو العملية السياسية ووقف إراقة الدماء والأعمال القتالية (…) وعندئذ الشعب سيقرر”.

وتعثرت المحادثات برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في سوريا، إذ تطالب المعارضة برحيل الأسد قبل أي اتفاق سلام.

وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت من جهته إنّ فهمه لسياسة ترامب في سوريا يتمثل في “إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن” وأن ذلك يشمل “مناقشات سياسية تؤدي إلى عملية انتقال لا يبقى الأسد من بعدها في السلطة”.