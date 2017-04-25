أمريكا: الضربات التركية في العراق جرت دون الحصول على موافقة التحالف

وعبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن “قلقها العميق” إزاء ضربات جوية نفذتها طائرات تركية في سوريا والعراق وقالت إن أنقرة لم تحصل على موافقة التحالف الذي تقوده واشنطن ويقاتل تنظيم داعش.

وقصفت طائرات تركية مقاتلين أكرادا في منطقة سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا وقتلت ما لا يقل عن 20 شخصا في حملة على جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين “عبرنا عن تلك المخاوف لحكومة تركيا مباشرة. التحالف لم يوافق على هذه الضربات التي أدت إلى خسائر مؤسفة للأرواح في صفوف قوات شريكة لنا في قتال داعش”.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الضربات التركية قتلت أعضاء من قوات البيشمركة الكردية.