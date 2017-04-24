روسيا: دمشق مستعدة لهدنة في خان شيخون لتسهيل مهمة المحققين

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين، أن السلطات السورية مستعدة لإعلان وقف إطلاق نار في خان شيخون المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن “سوريا مستعدة لإعلان تجميد كامل لأعمال قواتها المسلحة وطيرانها ومدفعيتها في هذه المنطقة بهدف ضمان أمن بعثة خبراء في خان شيخون” في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وأوضح البيان، أن دمشق مستعدة لاتخاذ هذا القرار بطلب من روسيا، أحد أبرز حلفائها إلى جانب إيران.

وأكدت الوزارة الروسية، أن “زملاءنا السوريين أكدوا أيضا رغبتهم في ضمان الظروف الأمنية اللازمة لعمل بعثة خبراء خاصة في قاعدة الشعيرات”، التي تستخدمها القوات الحكومية وتعرضت لضربة في نيسان/ابريل بصواريخ أمريكية.

وأوقع “هجوم كيميائي” نسبه الغرب إلى النظام السوري في 4 نيسان/ابريل، 87 قتيلا بينهم 31 طفلا في خان شيخون، المدينة الصغيرة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وجهاديين في محافظة إدلب.

وطلبت روسيا وإيران الأسبوع الماضي، من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق جديد مكلف بـ”البت ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون وكيف وصلت إلى موقع الحادث المفترض”. لكن هذه المبادرة لم تأخذ بالاعتبار التحقيق الجاري الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتالي رفضته المنظمة.

وطالبت موسكو وطهران أيضا، بتوجه محققين إلى قاعدة الشعيرات الجوية التي ضربتها الولايات المتحدة بعد هجوم 4 نيسان/ابريل، “للتحقق من المزاعم بخصوص تخزين أسلحة كيميائية” في ذلك الموقع.

وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، عن أمله في أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أخيرا أخصائييها إلى خان شيخون والقاعدة الجوية وان يكون كل شيء شفافا”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن خمسة أشخاص قتلوا بينهم طفل وأصيب آخرون بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، جراء القصف الجوي على خان شيخون الذي استهدف سوقا في المدينة.