الأردن: لا حل في سوريا دون موسكو

المصدر: عمان - إرم نيوز

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن لا حل للأزمة السورية دون روسيا.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريل في عمان، إن “لا حل عسكريًا للأزمة السورية، لا بد من حل سلمي”.

وأضاف “لا بد من إيجاد حل سلمي، روسيا موجودة وكلنا نعي أن لا حل دون روسيا ولا بد من الحوار معها للتوصل إلى هذا الحل”.

وأكد أن “استمرار الصراع واستمرار القتال ضحيته الشعب السوري”، داعيًا إلى العمل “مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا لإيجاد الحل السياسي”.

وصعّد الأردن في الأسبوعين الأخيرين لهجته تجاه النظام السوري خصوصًا مع اتهام دمشق لعمان بالضلوع في مخطط لتحرك عسكري في جنوب سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: “نحن بحاجة إلى حل سلمي للأزمة السورية”، مضيفًا “رغم صعوبة الوضع نحن بحاجة روسيا للتوصل إلى حل في سوريا”.

وأكد أن “روسيا يجب أن تكون معنا لا علينا فهي الدولة الوحيدة التي تستطيع الضغط على الحكم في سوريا”.

وأضاف “يجب مستقبلًا أن تكون هناك سوريا ديمقراطية دون بشار الأسد”.