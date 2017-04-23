وصول أول دفعة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة إلى اللاذقية السورية

المصدر: دمشق – إرم نيوز

وصل إلى محافظة اللاذقية على الساحل السوري مساء اليوم الأحد، 650 شخصًا من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بعد 3 أيام من دخولهم إلى مدينة حلب.

وقال الشيخ أيمن زيتون، القائم على إدارة “جامع الرسول الأعظم” بمدينة اللاذقية، الذي يشرف على وضع الأهالي وتأمين احتياجاتهم في تصريح صحفي: “وصلت مساء اليوم 6 حافلات تضم 650 شخصًا وسيتبعها غدًا الاثنين وصول 12 حافلةً، وقدمت لهم الخدمات الأولية لتتم متابعتها بتأمين السكن والطبابة، لكافة القادمين الذين صمدوا وجاهدوا وعانوا الحصار والجوع والعطش”.

وبموجب الاتفاق بين الأطراف المتحاربة، يجري نقل المدنيين والمقاتلين المؤيدين للحكومة خارج البلدتين، مقابل نقل مقاتلي المعارضة والمدنيين من الزبداني ومضايا.

وكانت عمليات الإجلاء، قد توقفت بعد هجوم استهدف قافلة حافلات من الفوعة وكفريا في 15 من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 126 شخصًا بينهم أكثر من 60 طفلاً.