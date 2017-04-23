نتنياهو يطالب الحكومة الفلسطينية بوقف تمويل عائلات “المعتقلين”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة الفلسطينية بالتوقف عن تمويل عائلات الفلسطينيين، المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، وفقاً لما نشره موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة الإلكتروني.

وجدد نتنياهو، خلال كلمته أمام مجلس الوزراء، هجومه على المعتقلين الفلسطينيين ووصفهم بـ”الإرهابيين القتلة”.

وقال “على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن تمويل عائلات الإرهابيين الذين يقضون فترات محكومياتهم في السجون، والتوقف عن تمويل عائلات إرهابيين قُتلوا خلال ارتكاب مأربهم”.

وأضاف نتنياهو: “هذا اختبار بسيط وواضح لرغبة الفلسطينيين في السلام” وأكمل: “لا يمكن دعم السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تمجيد وتمويل قتلة إسرائيليين”.

وعلّق نتنياهو خلال كلمته أمام مجلس الوزراء على إضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالقول، إن حكومته “تقود سياسة حازمة وتتسم بالمسؤولية بموجب المعايير الدولية وليس بموجب إملاءات الإرهابيين” على حد قوله.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع عشر من الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.