استئناف عمليات الإجلاء ببلدات محاصرة في سوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إجلاء مدنيين ومقاتلين من أربع بلدات محاصرة في سوريا استؤنف اليوم الجمعة بعد تعليقه لمدة 48 ساعة.

وقالت قناة الإخبارية السورية، إن خمس حافلات تحمل مقاتلين معارضين وأقاربهم من بلدتين قرب العاصمة غادرت نقطة عبور خارج مدينة حلب حيث كانت تنتظر للتحرك إلى أراض تسيطر عليها المعارضة.

وأضافت القناة أن في الوقت نفسه وصلت عشر حافلات محملة بالركاب من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين اللتين تحاصرهما المعارضة إلى مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة.

وتقطعت السبل بآلاف ممن تم إجلاؤهم من البلدتين الشيعيتين في نقطة تجمع أخرى قريبة لمدة يومين حيث وقع تفجير استهدف قافلة حافلات الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل العشرات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تعليق الإجلاء لمدة 48 ساعة يرجع إلى مطالبة المعارضة للحكومة بالإفراج عن 750 سجينًا في إطار الاتفاق.

وأكد المرصد استئناف عمليات الإجلاء صباح اليوم الجمعة بموجب الاتفاق لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عن المعتقلين.