العبادي يهاجم أردوغان ويطالبه بعدم التدخل في شؤون العراق

المصدر: بغداد - إرم نيوز

رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس، على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها الأخير إن “الحشد الشعبي” منظمة “إرهابية”، فيما أكد العبادي أن البرلمان العراقي جعل من الحشد قوة تابعة للدولة تدين بالولاء للعراق وشعبه.

وقال العبادي بحسب بيان صحفي لمكتبه، إن قانون “الحشد الشعبي” جعله قوة تابعة للدولة العراقية وتحت سيطرتها وهذه القوة تدين بالولاء للعراق وشعبه، مضيفاً “أن الحشد تشكيل وطني عراقي انطلق من فتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ولا نسمح بالتدخل بشؤوننا الداخلية”.

ودعا العبادي أردوغان إلى عدم التدخل في شؤون العراق وذلك على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحشد الشعبي، متهما إيران بالتغلغل في أربع دول بالمنطقة لتشكيل “قوة فارسية”.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس بلاده تجاه الحشد الشعبي.

من جانبه قال رئيس كتلة “صادقون” النيابية، التي تشكل الجناح السياسي لعصائب أهل الحق حسن سالم، إن تحرير قضاء تلعفر سيكون ردا على ما وصفه بـ”وقاحة” أردوغان.

واعتبر سالم أن الحشد الشعبي أكبر من أردوغان وتصريحاته تجاه الحشد، مضيفاً :”سيكون ردنا على هؤلاء الغزاة الداعمين للإرهاب بأفعالنا وتحريرنا لأرضنا بتضحياتنا وليس من خلال أساليبهم الملتفة ونفاقهم الدولي والإقليمي”.