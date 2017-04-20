مسلحون يختطفون عميد كلية الصيدلة في جامعة سبها بليبيا

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

اختطفت مجموعة مسلحة أمس الاربعاء، عميد كلية الصيدلة في جامعة سبها الدكتور مصطفى الصغير.

واعترض مسلحون -يعتقد أنهم ينتمون إلى ميليشيا متطرفة في المنطقة- الدكتور الصغير في طريق عودته إلى منزله، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتعاني سبها عاصمة إقليم فزان، من كثرة حوادث الخطف جراء الانفلات الأمني في ظل غياب الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة، ويكون الهدف من غالبية هذه العمليات طلب فدية مالية.

وأظهرت دراسة لشرطة سبها أن عدد جرائم الخطف التي شهدتها المدينة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 32 جريمة.