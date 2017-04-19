إسرائيل: النظام السوري ما‭ ‬زال لديه 3 أطنان من الأسلحة الكيماوية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن النظام السوري ما زال يملك بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية، وذلك في تقدير أصدره بعد أسبوعين من هجوم كيماوي أودى بحياة نحو 90 شخصًا في “خان شيخون“.

واتهمت إسرائيل ودول كثيرة، النظام السوري، بتنفيذ ذلك الهجوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، إن أجهزة المخابرات الفرنسية ستقدم دليلًا على ذلك خلال الأيام المقبلة.

ونقلت تقارير إعلامية عبرية عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، رفض الكشف عنه اسمه، قوله إنه “لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية” في أيدي النظام السوري، مبينًا أن “الكمية تصل إلى 3 أطنان”، وفقًا لـ”رويترز.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، إن الضربة التي وقعت بمحافظة إدلب في الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، “كانت بغاز السارين أو غاز سام محظور على شاكلته”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” في السادس من الشهر الجاري، إنه “متأكد 100% من أن الهجوم كان من تدبير بشار الأسد وبأمر مباشر منه”. ولم يوضح كيف توصل لذلك الاستنتاج.

ونفى النظام السوري مرارًا أن يكون وراء الهجوم في خان شيخون. ونقلت وسائل الإعلام عن الأسد قوله الأسبوع الماضي إن “الجيش السوري تخلى عن كل أسلحته الكيماوية عام 2013 بعد الاتفاق المبرم حينها وما كان ليستخدمها بأي حال”.