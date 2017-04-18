الداخلية التونسية تنفي وجود مخطط إرهابي لتفجير ماخور مشهور

المصدر: محمد رجب- إرم نيوز

نفى المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن مخطط إرهابي يستهدف ماخورًا في تونس العاصمة.

وقال ياسر مصباح، مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة: إنّه “لا أساس من الصحة لما تمّ تداوله”، نافيًا “وجود مخطط إرهابي لتفجير ماخور في تونس العاصمة”.

وأضاف مصدر أمنيّ لذات الإذاعة، أنّه تمّ رصد مكالمة هاتفية بين إرهابيين تتحدث عن تفجير مواخير في تونس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، قد أشارت إلى أنّ فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت من إفشال مخطط لتفجير الماخور، مشيرة إلى أنّ المخطط كانت ستنفذه عناصر من تنظيم “أنصار الشريعة” المتشدّد.

يذكر أنّ ماخور تونس العاصمة، والمعروف بــ”ماخور عبدالله قشّ”، تُمارس فيه الدعارة بشكل قانوني منذ أربعينيات القرن الماضي خلال الاستعمار الفرنسي، وتخضع العاملات فيه لرقابة أمنية وصحيّة.

وتمّ خلال الأيام الأولى للثورة التونسية في عامي 2011 و2012، إغلاق عدد من المواخير في بعض المدن الكبرى.