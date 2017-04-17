بعد سيطرته على “صوران”.. النظام السوري ينتزع مناطق استراتيجية في حماة

المصدر: دمشق - إرم نيوز

تمكنت قوات النظام من فرض سيطرتها على منطقة “تل بزام” و”حاجز المكاتب” بمنطقة صوران، وذلك عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من صوران، ليل أمس الأحد، وبهذا تكون قوات النظام استعادت كامل البلدات التي خسرتها باستثناء قرية الصخر التي لا تزال الفصائل تسيطر عليها بريف حماة الشمالي، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتابع الجيش السوري تقدمه في صوران وسيطر على منطقة “تل بزام” الاستراتيجية التي تؤثر على سير العمليات العسكرية في المنطقة المشتعلة منذ أسابيع استطاع من خلالها النظام استعادة معظم المناطق والبلدات التي خسرها في معركة مباغتة شنها ما يعرف بجيش العزة الذي يضم مجموعة من الألوية المنضوية تحت راية الجيش الحر، إضافة إلى جبهة موازية فتحتها هيئة تحر الشام على محور “قمحانة” التي تعتبر من أبرز معاقل النظام في ريف حماة الشمالي.

وذكرت مصادر المعارضة أن مقاتلي الفصائل المسلحة انسحبوا إلى الخطوط الخلفية نتيجة كثافة النيران، وذلك بعد أن استهدفت قوات النظام “مطار حماة العسكري” بعشرات الصواريخ من نوع “غراد” ما تسبب بتدمير أجواء واسعة منه وخروجه عن الخدمة مؤقتاً.

وجددت طائرات النظام السوري، فجر الاثنين، قصف منازل المدنيين في مدن ريف حماة الشمالي، حيث شنت طائرات يعتقد أنها روسية نحو 400 غارة بالصواريخ الفراغية والمظلية والفوسفورية والارتجاجية ما أسفر عن اندلاع حرائق وتسبب في دمار كبير في الأبنية السكنية.

واستهدفت قوات النظام صباح اليوم مدينة “حلفايا” شمال حماة بنحو 40 غارة جوية، كما شنت 3 غارات جوية على منازل المدنيين في بلدة “التمانعة” بقذائف “النابالم” الحارق والصواريخ الفراغية، وفقاً لموقع “أورينت”.

تصعيد في دمشق

وقصفت قوات الجيش السوري، خلال الساعات الماضية، بأكثر من 25 صاروخاً من نوع أرض – أرض مناطق في حي “القابون” من جهة حي “تشرين” وأماكن أخرى شرق دمشق، ما أسفر عن مقتل سيدة وطفل جراء سقوط قذائف على مناطق في محيط “ساحة الأمويين” وسط العاصمة، ولا يزال عدد الضحايا مرشحاً للارتفاع لوجود أكثر من 11 جريحاً، إصابات بعضهم بليغة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الحكومي ركزت قصفها على مناطق في مدينة “دوما”، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على مناطق في المدينة، حيث شنت طائرات حربية تابعة للجيش السوري 12 غارة على مناطق في مدينة “دوما” بغوطة دمشق الشرقية، والتي كانت هدفاً لمدفعية النظام التي قصفتها بنحو 16 قذيفة.

وفي غوطة دمشق الشرقية قتل 4 مدنيين جراء استهداف الأحياء السكنية في مدينة “حرستا” بقذائف المدفعية، فيما قتلت 3 نساء، نتيجة قصف طائرات روسية على المنطقة الواصلة بين بلدتي “مسرابا” و”مديرا”.