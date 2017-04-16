بعد معارك عنيفة.. الجيش الليبي يسيطر على التصنيع الحربي بقاعدة تمنهنت الجوية

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

اسفرت اشتباكات عنيفة دارت الأحد بين وحدات تابعة لـ الجيش الليبي ومليشيا القوة الثالثة داحل قاعدة تمنهنت الجوية عن مقتل 15 من المليشيا التابعة لحكومة الوفاق.

ودكت وحدات المدفعية في اللواء 12 معزز مواقع المليشيا المتحصنة في مباني التصنيع الحربي بتمنهنت بمدافع الهاوتزر وصواريخ جراد، اعقبه شن هجوم بالدبابات، شاركت به وحدات عسكرية من أبناء الجنوب، مما أسفر عن تدمير برجي الملاحه والمراقبة واحراق 3 اليات عسكرية وغنم واحدة.

وسيطر الجيش الوطني على مباني التصنيع الحربي بشكل كامل، فيما ما تزال مليشيات القوة الثالثة تسيطر على الجزء الجنوبي من القاعدة.