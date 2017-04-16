داعش يعدم مسؤول مفارزه الأمنية و 7 من عناصره في الموصل

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أفاد مصدر محلي بمدينة الموصل العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش أعدم 8 من عناصره الأمنيين في المدينة، بينهم مسؤول المفارز الأمنية في الساحل الأيمن للموصل بتهمة تسريب معلومات إلى القوات الأمنية العراقية.

وأضاف المصدر أن “الإعدام تم رمياً بالرصاص، وشمل المدعو أبو عبد الرحمن الحيالي مسؤول المفارز الأمنية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وذلك بتهمة تسريب معلومات إلى القوات الأمنية العراقية”، مبينًا أن “ذلك جاء بعد تلقي التنظيم ضربة جوية من قبل طيران القوة الجوية، استهدفت تجمعًا لقياداته في أحد المنازل بالساحل الأيمن لمدينة الموصل”.

وقال المصدر، إن “ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة للتنظيم أصدرت حكمًا بإعدامهم بتهمة الخيانة، ونفذ التنظيم عملية الإعدام أمام جمع من عناصره لنشر الرعب بينهم”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر في كانون ثاني/يناير الماضي.