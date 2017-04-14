كوبلر يزور حفتر في مكتبه

المصدر: وكالات - إرم نيوز

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أمس الخميس، في مكتب الأخير بمدينة المرج شرق ليبيا.

وذكرت قيادة الجيش الليبي، في بيان نشرته على “فيسبوك”، أن “حفتر استقبل في مكتبه بمدينة المرج، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر”.

وأضاف البيان “استعرض خليفة حفتر وكوبلر خلال اللقاء جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاتفاق السياسي”، الذي وُقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ولم تكن زيارة الخميس الأولى التي يجريها المبعوث الأممي كوبلر لحفتر في مدينة المرج، فقد سبق له ذلك نهاية عام 2015 فور استلام الأول رئاسة البعثة الأممية من سلفه برناردينو ليون.