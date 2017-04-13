البرلمان الليبي ماض في اختيار محافظ جديد لـ”المركزي” والكبير يرد

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

تدرس لجنة مختصة في البرلمان الليبي طلبات مترشحين لمنصب محافظ ليبيا المركزي، استعداداً لجلسة يوم 25 من الشهر الجاري، لاختيار المحافظ الجديد.

وبلغ عدد المتقدمين إلى اللجنة المكلفة بتزكية محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد حتى ظهر الخميس سبعة أشخاص، من المنتظر أن يعرضوا تصوراتهم وبرامجهم للخروج من المأزق الاقتصادي في جلسة خاصة يوم 24 من الشهر.

وأعلن في طرابلس عن عقد المحافظ الصديق الكبير مؤتمراً صحفيا خلال أيام، في خطوة عدها مراقبون رداً على هذا التحرك من مجلس النواب، حيث أن الرجل عرف عنه ندرة تصريحاته الإعلامية.

وقالت مصادر بالمصرف المركزي “إن المؤتمر الصحفي سيكون موسعاً، يطلع عبره الصديق الكبير ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ الليبي على ﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻃﻼﻉ ﻛﺎﻣﻞ على ﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ”.

وأضاف أن المحافظ “سيطمئن ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ على ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍلاحتياطيات ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ” حسب المصادر.

وكان البرلمان قرر في جلسة يوم الإثنين الماضي انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي وشكل لجنة لتزكية وقبول مرشحين لهذا المنصب.

وقال مصدر نيابي لـ” إرم نيوز” إن العديد من النواب، خصوصاً النواب المؤيدين للوفاق، ضد هذه الخطوة، وآخرين يعتبرون أنها خطوة غير قابلة للتنفيذ.

وفي تصريح سابق، قال رئيس لجنة إدارة السيولة بـ”مصرف ليبيا المركزي – البيضاء” رمزي رجب الآغا، لـ” إرم نيوز” إن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير يحتل مقر المصرف بطرابلس بقوة السلاح.

وثمن الآغا توجه مجلس النواب لإقالة الكبير وتعيين محافظ مكانه، لكنه تساءل إن كان سيسمح لهذا المحافظ الجديد بالذهاب إلى طرابلس وممارسة عمله.