لافروف يبحث مع نظيره تيلرسون إقامة مناطق “حظر طيران” في سوريا

صرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مقترح مناطق حظر الطيران في سورية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن الموقف الأمريكي تجاه سوريا ما زال لغزا بالنسبة لموسكو وإن خطاب واشنطن يميل إلى أن يكون غليظا وفظا، وأكدت أن موسكو ليست على إلمام بالفكرة الأمريكية بهذا الشأن.

وتأتي تصريحات ريابكوف قبل دقائق من بدء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وتيلرسون هو أكبر مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور روسيا.

واعتبر أن الاتهامات الأمريكية لدمشق بشن هجوم كيميائي على إدلب هدفها إضفاء الشرعية على ضرب سورية.

وأضاف أن روسيا تعتزم الاستفسار من الولايات المتحدة بشأن التحركات القادمة فيما يتعلق بكوريا الشمالية.