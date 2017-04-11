الجيش السوداني يعلن مقتل 5 من عناصره بينهم ضابط في اليمن

المصدر: الخرطوم- إرم نيوز

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصره في معارك باليمن، حيث تقاتل قوات سودانية ضمن التحالف العربي، بقيادة السعودية.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان، إن “القوات السودانية أنجزت عمليات تعرضية، واحتسبت خمسة من عناصرها(قتلى)، بينهم ضابط، و22 جريحا”، دون أن يحدد طبيعة هذه العمليات ولا مكانها ولا تاريخها.

وأضاف أن القوات السودانية “أكملت المرحلة الأولى بنجاح بسيطرتها على كل الأهداف التي أوكلت إليها، وكبدت العدو خسائر فادحة”، في إشارة إلى مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

وأضاف الشامي أن القوات السودانية “تستعد لإنجاز المرحلة الثانية من المهام المؤكلة إليها بهمة متوثبة، وروح معنوية عالية”.