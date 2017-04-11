الأمطار تغرق طرابلس الليبية والحكومة تعلق الدراسة وسط نداءات استغاثة (فيديو وصور)

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

علقت حكومة الوفاق الليبية الدراسة اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس جراء السقوط الغزير للأمطار وتشكل السيول والبرك في الطرقات جراء عدم تصريف مياه الأمطار.

وأعلن وكيل وزارة تعليم حكومة الوفاق تعليق الدراسة في بلديات (سوق الجمعة – حي الأندلس ـ أبوسليم- جنزور – طرابلس المركز -عين زارة -تاجوراء ) نظرًا للأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة التلاميذ.

وأغرقت الأمطار الغزيرة شوارع طرابلس وتسببت في غرق عشرات السيارات وتعطل محركاتها بعد حدوث انسدادات مرورية كبيرة في معظم مناطقها، ومداهمة العديد من المنازل، ما اضطر مواطنين إلى توجيه نداءات استغاثة.

وقال محمد إطريش من تاجوراء السوق إن سيارته غرقت والطريق إلى منزله سدت، وبات يحتاج إلى قارب للتنقل في البرك التي تكونت جراء الأمطار.

وحث إطريش في حديثه لـ “إرم نيوز” الجهات المسؤولة على إغاثة السكان، قائلاً إن المشكلة تتكرر كل عام.

وناشد سليم النفاتي، الناشط في اتحاد منظمات المجتمع المدني، أصحاب سيارات الدفع الرباعي لتقديم المساعدة في جر وسحب السيارات العالقة وسط برك المياه.

وتكدست عشرات السيارات في العديد من المناطق جراء تعطلها بعد مداهمة مياه الأمطار لها وترك أصحابها لها، الأمر الذي أغلق العديد من الطرقات.

وبذلت شرطة السير والدفاع المدني ومتطوعون جهوداً لتنظيم حركة السير وإنقاذ العالقين.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن كميات الأمطار المتساقطة على العاصمة خلال ال23 ساعة الماضية فاقت الـ 10 ملم.