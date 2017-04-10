ترامب وماي يتفقان على ضرورة قطع روسيا علاقتها بالأسد

المصدر: لندن- إرم نيوز

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي تحدثت هاتفيا الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على أن ثمة “نافذة فرصة” الآن لإقناع روسيا بقطع علاقتها مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت متحدثة باسم رئيسة الوزراء أن ترامب وجه الشكر لماي على دعمها للتحرك العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في سوريا ردا على ما تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه هجوم بغاز سام شنه الجيش السوري وقتل فيه عشرات المدنيين. وتنفي الحكومة السورية وقوفها وراء الهجوم.

وكان ترامب فيما مضى غير راغب على ما يبدو في التدخل ضد الرئيس السوري وأثار الهجوم توقعات بأنه قد يكون الآن مستعدا لأن يتبني موقفا أشد مما كان متوقعا مع روسيا، الحليف الرئيسي للأسد.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو هذا الأسبوع وقالت المتحدثة باسم ماي إن الزعيمين اتفقا خلال محادثتهما على أن الزيارة تمثل فرصة لإحراز تقدم صوب حل.

وأضافت المتحدثة “رئيسة الوزراء والرئيس اتفقا على أن نافذة فرصة موجودة الآن لإقناع روسيا بأن تحالفها مع الأسد لم يعد في مصلحتها الاستراتيجية.

“اتفقا على أن زيارة وزير الخارجية تيلرسون إلى موسكو هذا الأسبوع تمثل فرصة لإحراز تقدم صوب حل من شأنه أن يقدم تسوية سياسية دائمة.”

وتابعت المتحدثة قائلة إن الزعيمين شددا أيضا على أهمية المجتمع الدولي، بما في ذللك الصين، فيما يتعلق بالضغط على كوريا الشمالية للحد من التهديد الذي تشكله.