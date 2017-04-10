الإمارات والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العسكري

المصدر: عبد اللطيف الصلحي- إرم نيوز

تسعى الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية إلى تعزيز التعاون العسكري بينهما، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وجاء البيان عقب لقاء رفيع المستوى جمع الجنرال عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بالفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

وذكر البيان أن “مباحثات المسؤولين العسكريين تدارست السبل والوسائل المتعلقة بالعديد من الميادين ذات الاهتمام بالنسبة للطرفين، في إطار تعزيز العلاقات النموذجية في مجال التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الإماراتية، التي ترتكز على روابط عميقة وتاريخية بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف، “أن التعاون العسكري المغربي- الإماراتي ينظمه اتفاق إطار للتعاون العسكري والتقني، وقع في الرباط سنة 2006”.