قيادي في حزب نداء تونس: السبسي تعهّد بإخراج حركة النهضةمن الحكم كما يخرج الخاتم من إصبعه‎

المصدر: محمد رجب – إرم نيوز

كشف الشيخ فريد الباجي، الذي انضمّ في الفترة الأخيرة إلى صفوف حزب نداء تونس، أنّ الرئيس الباجي قائد السبسي أسرّ له، في لقاء خاص، بأنه “يتعهّد بإبعاد حركة النهضة من الحكم، كما يخرج الخاتم من إصبعه”.

وأكد فريد الباجي، اليوم الأحد، في بمدينة القيروان، خلال اجتماع للمجلس الجهوي الموسّع لحزب نداء تونس، الذي أسسه الباجي قائد السبسي، بأنه قال للسبسي خلال لقاء جمعهما أخيرًا: “يعرف السيد الباجي أني أختلف كليًّا مع هذا الحزب (يقصد حركة النهضة)، ظاهرًا وباطنًا، ولا أريد له النجاح بصراحة، أريده أن يذوب في تونس”.

وأضاف قلت للسيد الباجي: “هؤلاء مشروعهم لا ينجح في تونس، لكن لا أريد أن يحصل لتونس ما حصل في مصر”، وأوضح أنّ السبسي “ابتسم، وقال لي، نحن نعمل الفكر، وشيئًا فشيئًا، واعتمادًا على الدستور والقانون، سنخرجهم، ثم أشار إلى خاتمه، وهو يقول: سأخرجهم مثلما أخرج الخاتم من إصبعي، ولا بدّ من إخراجهم”.

وأضاف فريد الباجي في كلمته: “هذه الاستراتيجية التي وضعها السيد الرئيس، أكد لي جميع الخبراء الأمنيين الذين كانوا حاضرين، أنها الطريقة الوحيدة لإخراجهم بطريقة سلمية”.

ودعا الباجي الحاضرين إلى العمل بجدية “حتى ننجح في الانتخابات البلدية، والرئاسية والبرلمانية، لنحكم تونس لوحدنا”.

وكان فريد الباجي أثار جدلًا واسعًا في أكثر من مسألة، وسبق واتهم الباجي قائد السبسي في العام 2011، عندما كان هذا الأخير رئيسًا للوزراء، بأنه “جلاد الشعب، وهو المحارب لله ورسوله”.