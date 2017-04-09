الجيش العراقي يدمر شبكة طرق غربي الموصل لإسراع عملية القضاء على داعش‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، تدمير بعض الشوارع والطرق الرئيسة في الجانب الغربي لمدينة الموصل بضربات جوية؛ بهدف إسراع عملية القضاء على تنظيم داعش.

وقال العميد طيار مصطفى رعد العباسي بالقوة الجوية، إن “طائرات F16 العراقية وبتنسيق مع قيادة التحالف الدولي نفذت صباح الأحد، تسع غارات جوية استهدفت طرقا وشوارع رئيسة غربي الموصل”.

وتابع: “الغارات استهدفت طرقا وشوارع رئيسة تربط بين منطقتي تموز والرفاعي ومنطقتي النجار والشفاء ومنطقتي دورة قاسم الخياط والفاروق غربي المدينة”. مشيرا إلى أن “الهدف من هذه العملية التي أسفرت عن تدمير شبكة الطرق الرابطة بين المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة داعش، هو إعاقة تدفق العجلات المفخخة والدراجات النارية التي يدفع المسلحون بها من تلك المناطق نحو مركز المدينة”.

وأضاف، أن “هذه الخطة ستسهم في الإسراع بالقضاء على التنظيم بالمنطقة القديمة غربي الموصل، وتقلل حجم الأضرار في البنى التحتية والخسائر بين صفوف المدنيين والقوات”.

وأوضح العباسي، أن “تنفيذ العمليات القتالية الجوية غربي الموصل، أصبح خطرا للغاية بسبب أعداد المدنيين الهائلة وعدم وجود منافذ آمنة لخروج السكان”، لافتا إلى أن “العمليات العسكرية على الأرض بحاجة إلى زيادة وتيرتها لتحقيق أهداف التحرير بنحو أسرع”.

ومنذ نحو أسبوعين تتقدم القوات العراقية على نحو بطيء للغاية غربي الموصل، في أعقاب مقتل عشرات المدنيين جراء غارات جوية دمرت منازلهم فوق رؤوسهم.

وبدأت القوات العراقية حملة تحرير الموصل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد استعادت الشطر الشرقي من المدينة بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، فيما بدأت الهجوم على الشطر الغربي في الـ 19 من شباط/فبراير الماضي، وتقدمت سريعا من جنوبي المدينة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على أحياء قديمة ذات أزقة ضيقة مكتظة بالسكان.