مقتدى الصدر يهاجم ترامب ويدعو بشار الأسد للتنحي عن السلطة

المصدر: بغداد- إرم نيوز

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، في حين طالب جميع الدول المشاركة في سوريا بالانسحاب العسكري منها.

وقال الصدر في بيان صحافي نشره موقعه الرسمي بشأن الغارات الأمريكية على مواقع عسكرية لنظام الأسد: إنه “لا ينبغي للرئيس الأمريكي أن يفرط في تصريحاته ومواقفه وقراراته الرعناء.. فهذا ليس مضرًا لأمريكا فحسب بل مضر للمجتمع الدولي كافة”.

وحذر الصدر ترامب من زج نفسه وبلاده بما وصفها بـ”محرقة جديدة قد يدفع الجميع ضريبتها وقد تكون سوريا فيتنام جديدة لهم”، على حد تعبيره، مطالباً بأن ينسحب الجميع من سوريا ويترك زمام الأمور بيد الشعب السوري لتجنيبها ويلات الحروب وسيطرة “الإرهابيين”.

وقال الصدر: “من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين”، مشيراً إلى أنه “لا يستبعد أن يكون قرار ترامب بضرب سوريا هو الإذن بتمدد داعش في مناطق أخرى”.

وأضاف أن “تدخل أمريكا العسكري في سوريا لن يكون مجدياً، فهي قد أعلنت قصفها لداعش في العراق وما زال الإرهاب على أراضينا، ولم يكن تدخلها مجدياً على الإطلاق”.

ويأتي موقف الصدر بعد استهداف القوات الأمريكية قاعدة جوية لقوات الأسد وسط سوريا بصواريخ “توماهوك”.

وقالت واشنطن إن تحركها جاء ردًا على مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام الثلاثاء الماضي، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب.