البنتاغون يحقق في احتمال تورط روسيا بهجوم “خان شيخون” الكيميائي

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

كشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن بلاده تحقق في احتمال تورط روسيا في الهجوم الكيميائي، الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة “خان شيخون”، في إدلب، قبل أيام.

وقال المصدر (فضل عدم كشف اسمه لعدم اكتمال التحقيق) في تصريح صحفي بمقر وزارة الدفاع بواشنطن، أن “التحقيق يتضمن تقصي مدى دراية الحكومة الروسية بالهجوم أو مشاركتها فيه”.

والثلاثاء الماضي، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

وفي رد على الهجوم الكيميائي، ضربت الولايات المتحدة، صباح الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص السورية، بصواريخ عابرة من طراز “توماهوك”، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.