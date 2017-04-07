الثني: الحسم العسكري فقط ينهي انقسام ليبيا

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أن الحسم العسكري وحده هو الكفيل بإنهاء انقسام البلاد.

جاء ذلك في مقابلة للثني مع قناة “ليبيا الحدث” المقربة من الجيش الوطني في وقت متأخر ليلة الخميس.

وقال الثني: “نحن على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع المؤسسة العسكرية، ونعمل بشكل دؤوب على تذليل كل المصاعب التي تواجه الجيش، في معركته ضد الإرهاب”، على حد وصفه.

وأضاف “أنتمي إلى المؤسسة العسكرية وأفتخر بذلك، وأدعو جميع الليبيين إلى الاصطفاف خلف القيادة العامة للقوات المسلحة، وشخصيًا أترأس لجنة طوارئ تعنى بشؤون القوات المسلحة لتذليل العقبات التي تواجه عناصرها”.