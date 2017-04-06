مقتل 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة جنوب الصومال

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قتل 10 أشخاص، أمس الخميس، جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق جنوب الصومال.

وقال الكولونيل حسن محمد الضابط في الجيش في قرية قريبة: “تأكدنا من سكان أن هناك 10 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 10 آخرون بعد أن ضربت قنبلة زرعت على جانب الطريق، حافلتهم الصغيرة في قرية جولوين”.

وأضاف محمد أن حركة “الشباب تسيطر على جولوين وزرعوا قنابل على كل تلك الطرق”.

وجاء الانفجار في قرية “جولوين” بعد ساعات من إجراء الرئيس الصومالي تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية بالبلاد أمس الخميس، ودعا مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى تسليم أنفسهم خلال 60 يومًا، في مقابل تعليم ووظائف.

من جانبه، قال محمد أبو أسامة الذي عينته حركة الشباب حاكمًا لمنطقة شبيلي السفلى، إن مسلحي الحركة ليسوا موجودين في القرية، مقدرًا عدد القتلى بثمانية.

وأضاف “نحن لا نسيطر على قرية جولوين وضواحيها. إنها ساحة معارك بين مجاهدينا ومن يسمون بالقوات الحكومية”.

وقال سكان في وقت سابق الخميس، إن الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) نفذوا عملية في المنطقة قرب موقع الانفجار.

وطرد الجيش وقوات أميسوم حركة الشباب من معاقلها في الصومال، لكنها ما زالت تسيطر على بعض المناطق الريفية.