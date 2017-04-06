بوتفليقة يعفي 6 وزراء مترشحين للانتخابات من الحكومة الجزائرية

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، إعفاء 6 وزراء مترشحين للانتخابات النيابية، من مهامهم الحكومية، اعتبارًا من يوم السبت الـ 8 من أبريل/ نيسان الجاري حتى نهاية العملية الانتخابية بغرض تمكينهم من التفرغ الكامل لأجواء الحملة الدعائية ومنعهم من استغلال وسائل الدولة في أغراض حزبية ضيقة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه طبقًا لأحكام الدستور لاسيما المادة الـ 93 وبعد استشارة رئيس الوزراء أحال رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة الوزراء والوزير المنتدب المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم الـ4 من مايو/ أيار المقبل على العطلة”.

وأثار ترشح الوزراء جدلاً واسعًا بالجزائر في ظل غياب نص قانوني ودستوري صريح، يجبرهم على الاستقالة أو يحدد تاريخ مغادرتهم للحكومة وتخليهم عن مناصبهم الوزارية؛ ما فتح الباب للتصريحات المتضاربة بين قادة الأحزاب السياسية حول القضية التي حركت المعارضة للتنديد بترشح الوزراء خشية تعميق الفارق مع بسطاء المترشحين للانتخابات البرلمانية.

وجرى التقليد بالنسبة لحزبي “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” منذ سنوات أن يترشح الوزراء في الانتخابات النيابية على رأس لوائح الحزبَين في المحافظات التي ينحدرون منها.

ومن المؤكد أن الوزير المترشح يحقق فوزًا عريضًا على منافسيه؛ ما دفع المعارضة في انتخابات سابقة إلى الطعن في نزاهة العملية الانتخابية.

وتابع بيان الرئاسة الجزائرية، أن عبد العزيز بوتفليقة كلف أعضاء من الحكومة بضمان النيابة عن الوزراء الذين أحيلوا على العطلة الإجبارية إذ جرى تكليف نور الدين بوطرفة وزير الطاقة وزيرا للموارد المائية والبيئة بالنيابة، ومحمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.

كم تم تعيين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة وزيرًا للعلاقات مع البرلمان بالنيابة وتعيين محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزيرًا للمجاهدين (قدماء المحاربين) بالنيابة وتعيين عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرًا للأشغال العمومية والنقل بالنيابة.

وبقي منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة والمكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو شاغرًا بعد ترشحها على رأس لائحة الحزب الحاكم بمحافظة إيليزي جنوبي البلاد، وبذلك تكون “طاغابو” ثاني وجه نسوي يدخل الانتخابات من بوابة الحكومة بعد زميلتها غالية إيداليا وزيرة شؤون البرلمان.