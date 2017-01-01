عدن مهددة بانقطاع تام للكهرباء اليوم

المصدر: عدن– إرم نيوز

قال مصدر في مؤسسة الكهرباء اليمنية، أن عدن (جنوب) مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية، اليوم الإثنين، في حال عدم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة بالوقود.

وقال المصدر ، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “عددا من محطات الطاقة الكهربائية في مدينة عدن، خرجت الأحد عن الخدمة، نتيجة عدم تزويدها بالوقود اللازم، بعد نفاد مادة الديزل، باستثناء المحطات تلك التي تعمل بالمازوت”.

وتابع أن “محطة التوليد الرئيسية في منطقة الحسوة، بالمدينة، اضطرت إلى تقليص ساعات العمل من 20 ساعة متتالية، إلى ساعتين فقط، مقابل قطع 3 ساعات، بسبب العجز في الوقود”.

وأكد المصدر أن “عدن باتت مهدده بالخروج من المنظومة الكهربائية، تماما، اليوم، إذا لم يتم التدخل العاجل لتزويد محطات الكهرباء، بالوقود المخصص لها”.

ومنذ ظهر أمس شهدت مديريات عدن، والمحافظات المجاورة لها انقطاعات متفاوتة للكهرباء، بعد استقرار خلال الشهرين الماضيين.

وشهدت إمدادات الكهرباء خلال الشهرين الماضيين تحسنا ملحوظا حيث بلغت ساعات التشغيل من 18إلى 20 ساعة يومياً، بعد أن ظلت لأكثر من 6 أشهر متتالية تعمل بنظام تشغيل الساعتين فقط، مقابل قطعها 3 ساعات، ما دفع المواطنين للخروج والتظاهر أكثر من مرة.