السعودية ترصد أكثر من 100 مقذوف أطلقها الحوثيون خلال 48 ساعة على القرى الحدودية‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكدت مصادر سعودية، أن عدد المقذوفات التي أطلقها مسلحو المخلوع صالح وميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية خلال اليومين الماضيين بلغ 100 مقذوف .

وقالت صحف سعودية صادرة اليوم السبت، إن مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي قام أمس بجولة تفقدية لمتابعة الأضرار التي خلفتها المقذوفات التي أطلقت من الأراضي اليمنية على محافظة الطوال وبعض القرى الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين، في وقت باشر فيه خبراء الأسلحة والمتفجرات تمشيط مواقع سقوط المقذوفات لجمع بقاياها والشظايا التي سقطت في أماكن متفرقة.

وكان جندي سعودي قد توفي أمس، متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف استهدف أمس الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن .

ويعد هذا ثاني جندي سعودي يتم الإعلان عن مقتله في اشتباكات مع الحوثيين خلال أسبوع.

وقتل جندي سعودي آخر إثر تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة جنوب المملكة لإطلاق نار عبر الحدود من ميليشيات حوثية داخل الأراضي اليمنية السبت الماضي.