لماذا قتلت ميليشيات الحوثي إطفائيًا في ذمار اليمنية؟

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قالت مصادر محلية بمدينة ذمار اليمنية إن موظفاً في فرع مصلحة الدفاع المدني، قتل بعد تعرضه للتعذيب من قبل مليشيات الحوثي وصالح، على مدار الأربعة أشهر الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن مصادر قولها إن المليشيات اختطفت مأمون الحبيشي، ويعمل سائق سيارة إطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني، قبل أربعة أشهر، وأودعته السجن بتهمة تمزيق صورة لقيادات المليشيات الحوثية.

ولفتت المصادر إلى أن “الحبيشي تعرض لتعذيب وحشي أودى بحياته”، وطلبت المليشيات من فرع المصلحة في ذمار إبلاغ أقارب الموظف لاستلام حثته.

ورصدت منظمات حقوقية مقتل 70 مختطفاً في سجون المليشيات، بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج شمل استخدام الكلاب البوليسية، والصعق بالكهرباء ومنعهم من الأكل والعلاج.