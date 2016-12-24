توقيف 3 أشخاص بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال في عدن

المصدر: عدن– إرم نيوز

أوقف الأمن اليمني، مساء السبت، 3 أشخاص بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بتهم تنفيذ عمليات اغتيال سابقة لضباط أمن بالمحافظة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن داهمت ورشة حياكة في حي عبدالعزيز بمنطقة الشيخ عثمان بعدن، واعتقلت 3 يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عمليات اغتيال لضباط أمنيين في الحي نفسه”.

وأضاف المصدر، أنه “تم العثور بحوزة الموقوفين الثلاثة، على عدد من المسدسات كاتمة للصوت، وأسلحة آلية متنوعة وقطع غيار تستخدم في صناعة كواتم الصوت”، دون ذكر أعدادها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية في عدن حول ما ذكره المصدر.

وشهد حي “عبدالعزيز” في 22 من سبتمبر/ أيلول الماضي عملية اغتيال العقيد “مقبل عوض الكازمي” الضابط بجهاز الأمن السياسي (مخابرات)، وفي 22 نوفمبر/ تشرين الماضي، تم اغتيال العقيد “عبدالرحيم الصماطي” ضابط في أمن مطار عدن، وتبنى تنظيم “داعش” العمليتين فيما بعد.

وشهدت عدن، خلال الأشهر الماضية، العديد من الهجمات والتفجيرات التي استهدفت رجال الأمن، غير أن تحسناً أمنياً ملحوظاً شهدته المدينة، عقب حملة كبيرة نفذتها وحدات من الجيش الموالي للحكومة الشرعية والشرطة، غير أنها لم تقض على تلك الهجمات تماما.