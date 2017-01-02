ما حقيقة منع الوليد بن طلال من السفر خارج السعودية؟ (صورة)

المصدر: إرم نيوز - قحطان العبوش

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، تداولا لافتا لصورة حكم قضائي يقضي بمنع الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية التي يستفيد منها فيما يبدو أنها أحدث إشاعة تضرب المملكة.

وعلى موقع تويتر واسع الانتشار في السعودية، ينضم مزيد من المغردين للتعليق على الوسم “#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات” ليصل إلى قائمة أكثر المواضيع تفاعلاً على الموقع خلال وقت قصير من إنشاء الوسم (الهاشتاغ).

ولا يوجد أي مصدر رسمي كوزارة العدل أو غيرها لمثل هذا الحكم القضائي الذي يعتمد على صورة منقولة عن صحيفة ورقية تحمل اسم الأمير الوليد وتنذره بتنفيذ الحكم غير المعروف مضمونه خلال خمسة أيام.

كما لم يصدر تعليق من الأمير الوليد أو أحد متحدثيه الرسميين أو مؤسساته حول صدور أي حكم قضائي.

ويحمل الحكم القضائي تاريخ الـ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما يقول بعض المغردين الذين نشروا صورة الحكم أنها نشرت اليوم الاثنين في إحدى الصحف اليومية وهي بمثابة تبليغ شخصي.

وتلقى الإشاعات رواجاً كبيراً حول السعودية في السنوات القليلة الماضية، فيما تقول وزارة الداخلية السعودية مراراً إن حسابات وهمية منظمة تدار من خارج المملكة هي مَن تقف خلف نشر الإشاعات والإساءة للمملكة.