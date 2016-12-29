بعد المعركة الدامية بين طالبات سعوديات.. ذعر في الجامعة بعد عودة “كاكا العربجية” إليها دون محاسبة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

فوجئت طالبات جامعة “الفيصلية” بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، التي نشبت فيها مشاجرة جماعية انتهت بإصابات بليغة بين المشاركات فيها، بعودة “كاكا العربجية” المتسببة الرئيسة بالشجار إلى الجامعة.

وقال مصدر، لصحيفة “المواطن”، إن الملقبة باسم “كاكا عربجية” والتي أثارت ضجة بالمملكة عقب شجار عنيف في الجامعة، عادت للدراسة مرة أخرى دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها أو حتى محاسبتها من قبل المسؤولين في الجامعة، خاصة بعد المطالبة بفصلها نهائيا هي ومن شارك معها من الفتيات.

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وأضافت المصدر أن الطالبات صدمن صباح الأربعاء، بعودتها، وسط ذعر ورعب في صفوفهن، خاصة بعد تسبب “شلة” الطالبة العربجية بإصابات بليغة أدت لدخول طالبات إلى المستشفى.

وأدت المشاجرة، التي دامت نصف ساعة وأكثر وحدثت الأسبوع الماضي، إلى تدخل الهلال الأحمر السعودي والإسعاف، بعد تعرض طالبات للضرب المبرح وجروح بليغة.