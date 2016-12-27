واردات السعودية من الوقود ترتفع بنسبة 52% في 9 أشهر

المصدر: الرياض- إرم نيوز

ارتفعت واردات السعودية من الوقود (بنزين وديزل) بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بنسب تراوحت بين 50% حتى 80%.

ووفقًا لرصد أجرته وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية نت” نشرته اليوم الثلاثاء، فإن السعودية استوردت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 316.2 ألف طن من البنزين والديزل بنمو نسبته نحو 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة حينها نحو 207.9 ألف طن.

ومنذ بداية العام الجاري 2016، قلصت السعودية الدعم عن مواد الطاقة بشكل عام منها البنزين والديزل، وذلك لمواجهة النمو في الاستهلاك الكبير محليًا، إذ يعد استهلاك الفرد محليًا من الوقود مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي.

ويبلغ استهلاك المملكة من الطاقة نحو خمسة ملايين برميل مكافئ وهو يعادل أربعة أضعاف قدرة المملكة، إضافة إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره عالميًا، وذلك حسب تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح الخميس الماضي.

وفيما يخص أسعار بيع البنزين محليًا، فإنها تقل بنسب متفاوتة عن الأسعار العالمية، فمثلاً سعر البنزين 91 محليًا يبلغ سعر اللتر 75 هللة ( 0.20 دولار)، بينما متوسط السعر العالمي يبلغ 1.65 ريال ( 0.44 دولار)، أما البنزين 95 فيبلغ سعر اللتر محليًا 90 هللة ( 0.24 دولار) بينما سعره عالميا يبلغ 1.73 ريال ( 0.46 دولار).

واستوردت السعودية نحو 273.4 ألف طن من البنزين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل استيراد قدره 135.7 ألف طن للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نموًا نسبته فاقت الـ 100%.

وفيما يخص القيمة، فقد بلغت قيمة البنزين المستورد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 449.5 مليون ريال مقارنة بـ 351.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.