ضبط بالصدفة.. السجن والغرامة لسعودي أُدين بالمشاركة في حملة “إسقاط الولاية عن المرأة”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام في المملكة العربية السعودية حكمًا على رجل سعودي بالسجن عامًا واحدًا وغرامة 30 ألف ريال بعد إدانته بالتحريض عبر موقع “تويتر” على دعم حملة “إسقاط الولاية عن المرأة”.

واتهمته المحكمة أيضا بنشر الفاحشة والرذيلة لإنشائه حسابا لنشر الصور الإباحية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وتقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحساء بدعوى ضد سعودي ضبطته دورية أمنية أثناء قيامه بتعليق ملصقات على عدد من الجوامع في الأحساء كتب فيها عبارات باللغتين العربية والانجليزية تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة.

وتبين من التحقيقات أنه نفس الشخص الذي يدعو إلى ذلك عبر حساب في موقع تويتر.

وأكدت هيئة التحقيق أن المتهم هو من وضع مطلب (إسقاط الولاية عن المرأة) و(هاشتاغ) (سعوديات نطالب بإسقاط الولاية). ووجه الادعاء العام إلى المدعى عليه تهمة إثارة وتأليب الرأي العام من خلال وضع ملصقات ونشر تغريدات تطالب بإسقاط الولاية عن المرأة.

وبرر المتهم تصرفه بأنه جاء لـ “وجود قريبات له مظلومات من ذويهن ويطالب بمساواتهن مع الرجل”. واعترف أنه وضع الملصقات في 7 مواقع في جامع “آل ثاني”، وجامع “القصيبي”، وجامع “الأمير سعد آل جلوي”، وجامع “الخالدية الكبير”، ممشى جامعة الملك فيصل، ومقبرة الكوت وسوق السويق.

وأوضح أنه اختار تلك المواقع لـ”توعية الناس”. وإن أحدا لم يشاركه في فعله، إذ تولى هو كتابة العبارات على هاتفه الجوال ثم عمل على طباعتها وإلصاقها بمفرده في المواقع السبعة. وأقر المتهم أمام المحكمة أنه لم يسبق أن أصيب بأي عارض نفسي أو عصبي ولم يراجع أي مستشفى في هذا الشأن.

وكان المطالبون بإسقاط الولاية صعدوا حملتهم في الممكلة بنشر ملصقات بالشوارع في خطوة جريئة ضمن الحملة المستمرة منذ شهور.