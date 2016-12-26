السعودية.. ضبط شابين أقنعا فتاة بركوب سيارتهما الكرايزلر (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لشابين ركبت معهما فتاة في الشارع العام بعد نقاش بينهما في أحد شوارع الممكلة.

وبعد تداول المقطع ألقت شرطة منطقة الرياض وبالتعاون مع هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر القبض على الشابين، وذلك بحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد، فواز بن جميل الميمان الذي أشار إلى أنه وبعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، وأسفرت عن ضبط الشابين – السعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر؛ حيث أقرّا بالخروج مع الفتاة”.

وأضاف الميمان “جرى إيقافهما، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.