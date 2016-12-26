وزير الخارجية السعودي: “الحشد الشعبي” ميليشيات طائفية يقودها إيرانيون ولا مكان لها في العراق الموحد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن “الحشد الشعبي” ميليشيات طائفية يقودها إيرانيون ولا مكان لها في العراق الموحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي يزور الممكلة حاليا.

وقال الجبير: “نعارض أية قوات طائفية على أرض العراق وحريصون على عروبة العراق”.

واعتبر الجبير أن “الحشد الشعبي” مؤسسة طائفية بحتة، مؤكدا أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون.

هذا وأكد الجبير أنّ التعاون السعودي الأردني في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ أعوام، وأن المجلس التنسيقي الأردني مبني على أسس مؤسساتية.

من جانبه، أكد ناصر جودة، أن الأردن حريص على توطيد علاقاته بالسعودية.

وقال “نخوض معركة ضد ارهابيين يحاولون تشويه الإسلام”.

وأضاف “حريصون على نجاح القمة العربية المقبلة”.