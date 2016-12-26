الرياض تكشف عدد السعوديين “المتورطين” مع تنظيمات متشددة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وزارة الداخلية السعودية، إن عدد السعوديين الذين ثبت تورطهم في القتال مع تنظيمات متشددة، بلغ 2093 عنصرًا، في مناطق صراع مختلفة حول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن “سوريا تصدرت قائمة مناطق الصراع الأعلى في وجود السعوديين فيها، بمعدل تجاوز70% من العدد الإجمالي للمقاتلين السعوديين، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة”.

وأضاف التركي أن عدد المقاتلين السعوديين في سوريا “بلغ 1540 سعوديًا، فيما بلغ عددهم في اليمن 147، مع وجود 31 سعوديًا في أفغانستان وباكستان، كما ذيلت القائمة بخمسة عناصر موجودين في العراق”، مشيرًا إلى عدم توافر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين، بحسب صحيفة “الحياة” السعودية.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية رصدت مواقع وجود معظم المقاتلين السعوديين، مؤكدًا أن 73 منهم تم توقيفهم خارج المملكة في تهم ذات صلة بـ”الأعمال الإرهابية”.

وأوضح أن المعلومات الأمنية أثبتت تراجع أعداد السعوديين المتعاطفين مع تنظيم داعش، مؤكدًا أنه “بحسب معلوماتنا الإحصائية فإن السعوديين في تنظيم داعش أقل بكثير مما يتصور غالبيتنا، بل إن جنسيات القادمين من تونس أو المغرب تتفوق عددًا عليهم، وحتى بالنسبة إلى مقاتلي تنظيم داعش من أوروبا”.